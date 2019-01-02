Тренер: Решающее влияние на мужской масс-старт «Тур де Ски» оказали погода и смазка лыж

«Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения. Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише», — сказал Бородавко.

Также тренер посетовал на внешние факторы. «Погодные условия и смазка лыж — это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня», — отметил Бородавко.