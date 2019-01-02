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18:41 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Решающее влияние на мужской масс-старт «Тур де Ски» оказали погода и смазка лыж

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Александр Калачев/. Решающее влияние на итоги мужского масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе оказали погодные условия и подготовка лыж. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной сборной России Юрий Бородавко.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин Сергей Устюгов пришел к финишу третьим и отстал от победителя норвежца Эмиля Иверсена на 2 секунды. Евгений Белов занял седьмое место (+4,4), Андрей Ларьков — восьмое (+5,5), Максим Вылегжанин — 10-е (+6,8), Андрей Мельниченко — 19-е (+13,4), Александр Бессмертных — 27-е (+17,5), Александр Большунов — 32-е (+19,1), Денис Спицов — 41-е (+21,6), Глеб Ретивых — 46-е (+24,9), Андрей Собакарев — 50-е (+28,4).

«Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения. Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише», — сказал Бородавко.

Также тренер посетовал на внешние факторы. «Погодные условия и смазка лыж — это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня», — отметил Бородавко.

«Тур де Ски» завершится 6 января.

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