Тренер: Решающее влияние на мужской масс-старт «Тур де Ски» оказали погода и смазка лыж
МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Александр Калачев/. Решающее влияние на итоги мужского
МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Александр Калачев/. Решающее влияние на итоги мужского
Россиянин Сергей Устюгов пришел к финишу третьим и отстал от победителя норвежца Эмиля Иверсена на 2 секунды. Евгений Белов занял седьмое место (+4,4), Андрей Ларьков — восьмое (+5,5), Максим Вылегжанин — 10-е (+6,8), Андрей Мельниченко — 19-е (+13,4), Александр Бессмертных — 27-е (+17,5), Александр Большунов — 32-е (+19,1), Денис Спицов — 41-е (+21,6), Глеб Ретивых — 46-е (+24,9), Андрей Собакарев — 50-е (+28,4).
«Только третье место Устюгова можно рассматривать с позитивной точки зрения. Он молодец, сумел выбраться из тяжелой ситуации после того, как у него сломали палку, поборолся на финише», — сказал Бородавко.
Также тренер посетовал на внешние факторы. «Погодные условия и смазка лыж — это то, что оказало решающее влияние на результат, ведь я не могу сказать, что у нас была плохая подготовка. Не хочу кинуть камень в огород смазчиков, они делали все правильно, но у нас были не лучшие лыжи сегодня», — отметил Бородавко.
«Тур де Ски» завершится 6 января.