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18:54 (мск), источник: Р-Спорт

Вяльбе: Российские лыжники уже приучили к медалям на этапах «Тур де Ски»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Лыжники сборной России своими успешными выступлениями уже приучили к призовым местам на этапах многодневной гонки «Тур де Ски», заявила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В среду россиянин Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. В женском масс-старте на 10 километров классическим ходом россиянка Наталья Непряева заняла второе место, а ее соотечественница Анастасия Седова стала третьей.

«Всё супер! Каждый день на “Тур де Ски” спортсмены показывают красивую борьбу, практически каждый день у нас кто-то на подиуме. Серега Устюгов в очередной раз доказал, насколько он спортсмен высокого уровня. Конечно, радуют и последние результаты Непряевой. Непряева и остальные наши ребята уже приучили к подиумам. К хорошему очень быстро привыкаешь», — сказала Вяльбе по телефону.

«Три года назад мы радовались, когда наши девчонки заезжали в тридцатку лучших, а сейчас они на подиуме. Мы безмерно рады результатам наших девушек. Мы понимаем, что мы на правильном пути. При этом на подходе у нас есть молодежь. Может быть, наши молодые спортсмены пока борются сами с собой, но надеюсь, что и их скоро увидим на высоких местах», — добавила собеседница агентства.

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