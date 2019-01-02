Вяльбе: Российские лыжники уже приучили к медалям на этапах «Тур де Ски»

«Всё супер! Каждый день на “Тур де Ски” спортсмены показывают красивую борьбу, практически каждый день у нас кто-то на подиуме. Серега Устюгов в очередной раз доказал, насколько он спортсмен высокого уровня. Конечно, радуют и последние результаты Непряевой. Непряева и остальные наши ребята уже приучили к подиумам. К хорошему очень быстро привыкаешь», — сказала Вяльбе по телефону.

«Три года назад мы радовались, когда наши девчонки заезжали в тридцатку лучших, а сейчас они на подиуме. Мы безмерно рады результатам наших девушек. Мы понимаем, что мы на правильном пути. При этом на подходе у нас есть молодежь. Может быть, наши молодые спортсмены пока борются сами с собой, но надеюсь, что и их скоро увидим на высоких местах», — добавила собеседница агентства.