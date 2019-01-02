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21:36 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной России пообещал уйти, если его лыжника поймают на допинге

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер заявил, что покинет команду, если спортсмен из его группы будет уличен в употреблении допинга.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом случае я уйду, мои спортсмены знают об этом, поскольку я сообщил об этом сразу, как только пришел в команду. В моей группе тема допинга не обсуждается. Если возникнет проблема, я вернусь домой», — сказал Крамер, слова которого приводит tv2.no.

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«Мне нравятся спортсмены, с которыми я работаю, они всегда мотивированы на достижение результата. Федерация лыжных гонок России дает мне свободу в организации тренировочного процесса. Я чувствую поддержку со стороны федерации», — добавил он.

Немецкий специалист обратил внимание на то, что когда заходят разговоры о допинге, вспоминают только российских спортсменов, забывая о других. Норвежские лыжники Мартин Йонсруд Сундбю и Тереза Йохёуг ранее были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

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«Никто не говорит о Йохёуг и Сундбю. Всегда речь идет о России. Я не думаю, что правильно фокусировать внимание только на российских спортсменах и не смотреть в сторону Норвегии. Но я приветствую возвращение Йохёуг и Сундбю. Они что-то сделали не так, были отстранены и вернулись в спорт. Таковы правила, они одинаковы для всех», — сказал Крамер.

Он подчеркнул, что российских лыжников проверяют на допинг после всех соревнований, в которых они принимают участие. «Перед Олимпиадой в Пхенхчане спортсменов тестировала немецкая компания, это стоило более 400 тысяч евро», — рассказал тренер.

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