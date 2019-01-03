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16:07 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в гонке преследования на «Тур де Ски»

ТАСС, 3 января. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

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Источник: РИА "Новости"
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Победитель гонки норвежец Йоханнес Клэбо преодолел дистанцию 15 км за 35 минут 07,5 секунды. Устюгов завершил гонку с отставанием от победителя 0,4 секунды, третьим стал россиянин Александр Большунов (+1.08,2).

Другой россиянин Андрей Мельниченко занял девятое место (+1.59,2), Денис Спицов — 14-е (+2.01,8), Андрей Ларьков — 16-е (+3.01,1), Максим Вылегжанин — 27-е (+3.29,8), Андрей Собакарев — 40-е (+4.53,6), Александр Бессмертных — 48-е (+5.59,0). Евгений Белов завершил гонку досрочно, Глеб Ретивых на старт не вышел.

Заключительный этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме, где 5 января состоится масс-старт, а на следующий день — гонка преследования.

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