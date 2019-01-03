Российская лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на «Тур де Ски»

Победила норвежка Ингвильд Эстберг, преодолев дистанцию 10 км за 26 минут 21,2 секунды. Непряева завершился гонку с отставанием в 30,4 секунды от лидера. Третьей стала американка Джессика Диггинс (+1.12,6).

Заключительный этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме, где 5 января состоится масс-старт, а на следующий день — гонка преследования.