Российская лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на «Тур де Ски»
ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Победила норвежка Ингвильд Эстберг, преодолев дистанцию 10 км за 26 минут 21,2 секунды. Непряева завершился гонку с отставанием в 30,4 секунды от лидера. Третьей стала американка Джессика Диггинс (+1.12,6).
Россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место (+1.12,7), Анастасия Седова — шестое (+2.18,8), Мария Истомина — 13-е (+4.53,4), Лидия Дуркина — 16-е (+5.07,0), Елена Соболева — 22-е (+5.42,2), Анна Нечаевская — 23-е (+5.46,4), Анна Жеребятьева — 27-е (+6.27,4).
Заключительный этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском