Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак1
Барыс0
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь2
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Реал
Хоккей. НХЛ
4.01
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
4.01
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
4.01
Нью-Йорк Айлендерс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.01
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
4.01
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
4.01
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Россия U208
Словакия U203
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш4
Сан-Хосе Шаркс5
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс1
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Нью-Джерси Дэвилз4
Все события
Фоторепортажи
7Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
17:58 (мск), источник: ТАСС

Российская лыжница Непряева стала второй в гонке преследования на «Тур де Ски»

ТАСС, 3 января. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победила норвежка Ингвильд Эстберг, преодолев дистанцию 10 км за 26 минут 21,2 секунды. Непряева завершился гонку с отставанием в 30,4 секунды от лидера. Третьей стала американка Джессика Диггинс (+1.12,6).

Россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место (+1.12,7), Анастасия Седова — шестое (+2.18,8), Мария Истомина — 13-е (+4.53,4), Лидия Дуркина — 16-е (+5.07,0), Елена Соболева — 22-е (+5.42,2), Анна Нечаевская — 23-е (+5.46,4), Анна Жеребятьева — 27-е (+6.27,4).

Заключительный этап «Тур де Ски» пройдет в итальянском Валь-ди-Фьемме, где 5 января состоится масс-старт, а на следующий день — гонка преследования.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Самая легкая победа сборной России в Канаде
Кошмар «Кленовых листьев» на домашнем чемпионате мира
«Ман Юнайтед» продлил победную серию под руководством Сульшера
Российский лыжник завоевал серебро в гонке на «Тур де Ски»
Игрок «Тампы» станет единственным россиянином на Матче звезд НХЛ
Убьет ли «Ливерпуль» интригу в чемпионате Англии?
Алексей и Василий Березуцкие прибыли в расположение «Витесса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь