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21:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Российским лыжникам напророчили санкции на чемпионате мира-2019

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг считает, что российские лыжники могут лишиться возможности выступать под своим флагом на чемпионате мира-2019. Его слова передает NRK.

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Источник: РИА "Новости"

Хайберг выразил обеспокоенность текущим положением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Российская сторона не сумела предоставить в срок данные Московской антидопинговой лаборатории.

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Он выразил надежду, что российские лыжники смогут представлять страну на чемпионате мира-2019, однако допустил, что, возможно, им придется выступать под нейтральным флагом.

«На Олимпиаде они выступали под флагом МОК. Возможно, теперь это будет флаг Международной федерации лыжного спорта. Я надеюсь, что решение удастся найти», — заключил Хайберг.

Следующее заседание комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится в середине января. Эксперты агентства пока не получили доступа к данным московской лаборатории. Российские власти тем не менее устранили препятствие, обеспечив получение разрешительной документации для оборудования сотрудников WADA.

РУСАДА было восстановлено в правах осенью 2018-го. Передача данных Московской лаборатории было одним из условий возвращения статуса.

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