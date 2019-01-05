Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в масс-старте на «Тур де Ски»
ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в
ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в
Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клэбо. Победитель преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 52,6 секунды.
На втором месте расположился итальянец Франческо Де Фабиани, уступив Клэбо 0,6 секунды. Большунов отстал от лидера на 2,6 секунды.
Россиянин Андрей Ларьков занял четвертое место (+3,4); Максим Вылегжанин стал пятым (+4,6); Андрей Собакарев занял шестое место (+6,3); Денис Спицов — восьмое (+27,1); Андрей Мельниченко — 11-е (+31,6); Сергей Устюгов — 16-е (+42,0); Александр Бессмертных — 33-е (+2.31,6).
Заключительный этап «Тур де Ски» — гонка в гору на 9 км — пройдет 6 января в