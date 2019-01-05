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18:01 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в масс-старте на «Тур де Ски»

ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в масс-старте классическим стилем на «Тур де “Ски”». Этап прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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Источник: РИА "Новости"

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клэбо. Победитель преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 52,6 секунды.

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На втором месте расположился итальянец Франческо Де Фабиани, уступив Клэбо 0,6 секунды. Большунов отстал от лидера на 2,6 секунды.

Россиянин Андрей Ларьков занял четвертое место (+3,4); Максим Вылегжанин стал пятым (+4,6); Андрей Собакарев занял шестое место (+6,3); Денис Спицов — восьмое (+27,1); Андрей Мельниченко — 11-е (+31,6); Сергей Устюгов — 16-е (+42,0); Александр Бессмертных — 33-е (+2.31,6).

Заключительный этап «Тур де Ски» — гонка в гору на 9 км — пройдет 6 января в Валь-ди-Фьемме. Первым в гонку уйдет Клэбо, занимающий второе место в зачете многодневки Устюгов отправится через одну минуту и 20,4 секунды. Третьим будет стартовать Большунов (+1.43,8).

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