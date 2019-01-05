Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в масс-старте на «Тур де Ски»

На втором месте расположился итальянец Франческо Де Фабиани, уступив Клэбо 0,6 секунды. Большунов отстал от лидера на 2,6 секунды.

Заключительный этап «Тур де Ски» — гонка в гору на 9 км — пройдет 6 января в Валь-ди-Фьемме. Первым в гонку уйдет Клэбо, занимающий второе место в зачете многодневки Устюгов отправится через одну минуту и 20,4 секунды. Третьим будет стартовать Большунов (+1.43,8).