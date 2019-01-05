Норвежский спортсмен назвал российских лыжников тупыми
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику российских лыжников в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику российских лыжников в
15-километровая гонка классическим стилем в итальянском
Сергей Устюгов, который
Сам Холунд в итоговом протоколе разместился на седьмой строчке. По словам бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане, план подопечных Маркуса Крамера на гонку был настолько смехотворен, что заставил его рассмеяться на финише.
«Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстает, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперед и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся несмотря на усталость, настолько это было забавно», — приводит слова лыжника Dagbladet.
В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Клебо, который опережает ближайшего преследователя — Устюгова на 1 минуту 20,4 секунды. Третье место занимает Большунов с отставанием в 1 минуту 43,8 секунды.