Норвежский спортсмен назвал российских лыжников тупыми

Источник: AP 2018

15-километровая гонка классическим стилем в итальянском Валь-Ди Фьемме завершилась победой другого норвежца Йоханнеса Клебо, который на финише менее чем на секунду опередил представителя Италии Франческо Де Фабиани и на две с половиной секунды — россиянина Александра Большунова.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Сергей Устюгов, который по-прежнему остается ближайшим преследователем Клебо в общем зачете, финишировал 16-м с отставанием более сорока секунд. В первой десятке помимо Большунова оказались еще четверо россиян.

Сам Холунд в итоговом протоколе разместился на седьмой строчке. По словам бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане, план подопечных Маркуса Крамера на гонку был настолько смехотворен, что заставил его рассмеяться на финише.

«Они тупые как пробка. На последнем круге нам сообщают, что Устюгов отстает, и только в этот момент четверо российских лыжников начинают выходить вперед и навязывать борьбу. Я даже рассмеялся несмотря на усталость, настолько это было забавно», — приводит слова лыжника Dagbladet.