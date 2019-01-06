Норвежский лыжник назвал россиян «тупыми». А потом извинился
Ханс Кристер Холунн повел себя просто некрасиво.
Ханс Кристер Холунн повел себя просто некрасиво.
Норвежец Ханс Кристер Холунн, занявший 7-е место на 6-м этапе «Тур де Ски» —
«Они тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и только тогда четверо русских выходят вперед — и “бум”! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: “Устюгов отстает!” И внезапно эта четверка впереди. Забавно», — приводит слова Холунна издание Dagbladet.
Правда, через некоторое время Холунн, поняв, что лянул лишнего, принес извинения россиянам на своей странице в Инстаграме.
«Приношу извинения российским лыжникам за неподобающий комментарий СМИ после гонки. Он вышел неуклюжим. Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — написал Холунн.
Как говорится, ложки нашлись, а осадок остался.
Посмотреть эту публикацию в Instagram.
Субботний
Как это часто бывает в
Замысел не удался — темп Устюгова упал еще больше и в итоге он уступил на финише выигравшему этап Клебо 42 секунды.
Существует ли в лыжных гонках командная тактика? Да, конечно, и никакого секрета тут нет. Более того, один из тренеров сборной России Маркус Крамер, в группе которого занимается Устюгов, утром перед гонкой не скрывал, что наша команда собирается ее применить. В интервью норвежской компании NRK он сказал, что командная тактика необходима для помощи Устюгову и Большунову. Александр Бессмертных и Ларьков постараются задать темп гонке, чтобы помешать Клебо. Кроме того, двое лидеров россиян должны были пытаться собрать как можно больше бонусных секунд на специальных отсечках.
Не то чтобы затея удалась — Клебо выиграл, к тому же отмечаясь первым на всех бонусных отсечках, а из Устюгова как будто выпустили воздух. Такому Лосенку, который был на второй половине дистанции, не помогла бы никакая командная тактика.
И потом, как говорится, чья бы корова мычала — это о Холунне. Уж
И чего сорвался Холунн, непонятно. Тем более что выиграл все равно Клебо. Может, неприятно почувствовать себя в шкуре соперников? Ну так пора привыкать — сильных российских лыжников становится все больше.