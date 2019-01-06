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12:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвежский лыжник назвал россиян «тупыми». А потом извинился

Ханс Кристер Холунн повел себя просто некрасиво.

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Источник: Спорт-Экспресс

С чего все началось?

Норвежец Ханс Кристер Холунн, занявший 7-е место на 6-м этапе «Тур де Ски» — масс-старте на 15 км классическим стилем — в экспресс-комментарии после финиша позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских лыжников.

«Они тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и только тогда четверо русских выходят вперед — и “бум”! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: “Устюгов отстает!” И внезапно эта четверка впереди. Забавно», — приводит слова Холунна издание Dagbladet.

Правда, через некоторое время Холунн, поняв, что лянул лишнего, принес извинения россиянам на своей странице в Инстаграме.

«Приношу извинения российским лыжникам за неподобающий комментарий СМИ после гонки. Он вышел неуклюжим. Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — написал Холунн.

Как говорится, ложки нашлись, а осадок остался.

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Что вызвало возмущение Холунна?

Субботний масс-старт на 15 км классическим стилем был предпоследним этапом «Тур де Ски» — в воскресенье лыжников ждет 9-километровый финишный подъем в гору. Перед началом масс-старта Сергей Устюгов занимал второе место в общем зачете, уступая норвежцу Йоханнесу Клебо 5,4 секунды. Третьим шел Александр Большунов, отстававший от Клебо на минуту и 18 секунд.

Как это часто бывает в масс-стартах, лыжники шли одной большой общей группой, хотя кто-то из нее, конечно, выпал. Но все лидеры общего зачета были в голове пелотона. Однако в районе 9−10 километра дистанции темп Устюгова неожиданно начал падать — россиянин выглядел уставшим и тяжело дышал, жадно хватая ртом воздух. На отметке 11,4 км он оставал от лидеров — Большунова и Клебо — на 20 секунд. После чего вперед действительно, как и сказал Холунн, вышли четверо россиян — помимо Большунова это были Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев. Очевидно, они хотели сбить темп группы, чтобы дать возможность Устюгову подтянуться к лидерам.

Замысел не удался — темп Устюгова упал еще больше и в итоге он уступил на финише выигравшему этап Клебо 42 секунды.

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Холунн возмущался справедливо?

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Существует ли в лыжных гонках командная тактика? Да, конечно, и никакого секрета тут нет. Более того, один из тренеров сборной России Маркус Крамер, в группе которого занимается Устюгов, утром перед гонкой не скрывал, что наша команда собирается ее применить. В интервью норвежской компании NRK он сказал, что командная тактика необходима для помощи Устюгову и Большунову. Александр Бессмертных и Ларьков постараются задать темп гонке, чтобы помешать Клебо. Кроме того, двое лидеров россиян должны были пытаться собрать как можно больше бонусных секунд на специальных отсечках.

Не то чтобы затея удалась — Клебо выиграл, к тому же отмечаясь первым на всех бонусных отсечках, а из Устюгова как будто выпустили воздух. Такому Лосенку, который был на второй половине дистанции, не помогла бы никакая командная тактика.

И потом, как говорится, чья бы корова мычала — это о Холунне. Уж кто-то, а норвежцы знамениты использованием командной тактики, и этим не раз возмущались их соперники — шведы, россияне, итальянцы. Правда, никаких правил при этом скандинавы не нарушали, как не нарушали их наши лыжники. Норвежцы, которых в каждой гонке стартует традиционно много — квота позволяет — массово выходят вперед, контролируют темп гонки, затирают вглубь пелотона лидеров соперников, занимают удобные места на лыжне. Повторимся, ничего запретного в этом нет — приятного, правда, тоже.

И чего сорвался Холунн, непонятно. Тем более что выиграл все равно Клебо. Может, неприятно почувствовать себя в шкуре соперников? Ну так пора привыкать — сильных российских лыжников становится все больше.

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