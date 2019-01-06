Норвежский лыжник назвал россиян «тупыми». А потом извинился

Источник: Спорт-Экспресс

С чего все началось?

Норвежец Ханс Кристер Холунн, занявший 7-е место на 6-м этапе «Тур де Ски» — масс-старте на 15 км классическим стилем — в экспресс-комментарии после финиша позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российских лыжников.

«Они тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и только тогда четверо русских выходят вперед — и “бум”! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: “Устюгов отстает!” И внезапно эта четверка впереди. Забавно», — приводит слова Холунна издание Dagbladet.

Правда, через некоторое время Холунн, поняв, что лянул лишнего, принес извинения россиянам на своей странице в Инстаграме.

«Приношу извинения российским лыжникам за неподобающий комментарий СМИ после гонки. Он вышел неуклюжим. Вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев», — написал Холунн.

Как говорится, ложки нашлись, а осадок остался.

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Har dessverre ingen unnskyldninger, men skal prøve å komme sterkere tilbake utover vinteren ? Takk til samarbeidspartnere, støtteapparat, klubb, landslag og alle de som gjør det mulig at jeg kan ha verdens beste jobb ?? Og beklager til @russianskiteam for upassende kommentar til media etter rennet i dag. Den kom litt skeivt ut ?‍♂️ Dere er gode, og er med på å gjøre langrenn spennende for oss nordmenn ?? next up: #alpecermis ?? #madshus1906 #alpinaskiboots #lillsport #swix #bertelosteen @langrennsgutta @lynskisenior</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcholund/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hans Christer Holund</a> (@hcholund) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-05T17:45:00+00:00">5 Янв 2019 в 9:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что вызвало возмущение Холунна?

Субботний масс-старт на 15 км классическим стилем был предпоследним этапом «Тур де Ски» — в воскресенье лыжников ждет 9-километровый финишный подъем в гору. Перед началом масс-старта Сергей Устюгов занимал второе место в общем зачете, уступая норвежцу Йоханнесу Клебо 5,4 секунды. Третьим шел Александр Большунов, отстававший от Клебо на минуту и 18 секунд.

Как это часто бывает в масс-стартах, лыжники шли одной большой общей группой, хотя кто-то из нее, конечно, выпал. Но все лидеры общего зачета были в голове пелотона. Однако в районе 9−10 километра дистанции темп Устюгова неожиданно начал падать — россиянин выглядел уставшим и тяжело дышал, жадно хватая ртом воздух. На отметке 11,4 км он оставал от лидеров — Большунова и Клебо — на 20 секунд. После чего вперед действительно, как и сказал Холунн, вышли четверо россиян — помимо Большунова это были Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев. Очевидно, они хотели сбить темп группы, чтобы дать возможность Устюгову подтянуться к лидерам.

Замысел не удался — темп Устюгова упал еще больше и в итоге он уступил на финише выигравшему этап Клебо 42 секунды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsESIBQh7Q2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsESIBQh7Q2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Godt nytt år! ?? ? @jonolavnesvold</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcholund/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hans Christer Holund</a> (@hcholund) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-31T21:32:56+00:00">31 Дек 2018 в 1:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Холунн возмущался справедливо?

Существует ли в лыжных гонках командная тактика? Да, конечно, и никакого секрета тут нет. Более того, один из тренеров сборной России Маркус Крамер, в группе которого занимается Устюгов, утром перед гонкой не скрывал, что наша команда собирается ее применить. В интервью норвежской компании NRK он сказал, что командная тактика необходима для помощи Устюгову и Большунову. Александр Бессмертных и Ларьков постараются задать темп гонке, чтобы помешать Клебо. Кроме того, двое лидеров россиян должны были пытаться собрать как можно больше бонусных секунд на специальных отсечках.

Не то чтобы затея удалась — Клебо выиграл, к тому же отмечаясь первым на всех бонусных отсечках, а из Устюгова как будто выпустили воздух. Такому Лосенку, который был на второй половине дистанции, не помогла бы никакая командная тактика.

И потом, как говорится, чья бы корова мычала — это о Холунне. Уж кто-то, а норвежцы знамениты использованием командной тактики, и этим не раз возмущались их соперники — шведы, россияне, итальянцы. Правда, никаких правил при этом скандинавы не нарушали, как не нарушали их наши лыжники. Норвежцы, которых в каждой гонке стартует традиционно много — квота позволяет — массово выходят вперед, контролируют темп гонки, затирают вглубь пелотона лидеров соперников, занимают удобные места на лыжне. Повторимся, ничего запретного в этом нет — приятного, правда, тоже.