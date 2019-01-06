Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Барселона
Хоккей. КХЛ
17:30
Йокерит1
СКА4
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив1
Слован0
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК ДинамоОТ1
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн1
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.01
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев6
Амур1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Вильярреал0
Хоккей. НХЛ
7.01
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.01
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
07:00
Сан-Хосе Шаркс5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Все события
Фоторепортажи
20Лучшие спортивные фото 2018 года
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
18:51 (мск), источник: Sport24

Наталья Непряева — серебряный призер Тур де Ски. В последней гонке ей пришлось очень много терпеть

Три россиянки попали в топ-5.

Наверх

Гонка в гору — самый главный и крутой старт на Тур де Ски. Спортсменки преодолевали дистанцию в девять километров в итальянском Валь-ди-Фиемме. Первая часть трассы была относительно равнинной, а вторая состояла из крутого подъема, который выглядит убийственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим к этому шесть гонок за восемь предыдущих дней и станет понятно, что это — одно из самых сложных испытаний в современном спорте. Выдерживают его, естественно, не все. До финиша многодневки добрались только 28 лыжниц из 75-ти стартовавших.

С первым и вторым местом вроде бы было все понятно. Норвежка Ингвильд Эстберг везла россиянке Наталье Непряевой после шести гонок 53 секунды. Непряева везла минуту и 20 секунд финке Кристе Пярмяковски.

За третье место ожидалась борьба. За Кристой в 14 секундах располагалась россиянка Юлия Белорукова, а в 50-ти — Анастасия Седова и американка Джессика Диггинс.

Эстберг шансов не оставила никому. Ее преимущество над Непряевой росло очень быстро. Когда гонка переместилась в гору, Ингвильд привозила Наталье по 15 секунд на каждом километре. Пярмяковски шла медленнее норвежки, но круче всех остальных. В какой-то момент стало реально боязно за серебро Непряевой. Но ее гандикап был слишком велик. А когда градус наклона горы увеличился, финка встала окончательно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Круче всех из наших была Седова. Она сначала убежала от Диггинс, а затем на крутом подъеме убила Непряеву. Но до бронзы ей было очень далеко. Финка была готова очень хорошо. Настолько хорошо, что на финише все-таки попыталась сожрать Наталью. И тут мы напряглись.

Пярмяковски видела спину россиянки и атаковала что есть силы, но дистанции не хватило. На финише серебряного и бронзового разделили всего лишь 13 секунд. За одну гонку финка отыграла больше минуты.

Эстберг победила с преимуществом в почти три минуты — просто космический отрыв. Седова — четвертая, Белорукова — пятая. Три россиянки в топ-5 — восхитительный результат для наших лыж. Жаль, что медаль всего одна.

Мария Истомина — десятая, Анна Нечаевская — 12-я, Лидия Дуркина — 19-я, Елена Соболева — 24-я.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль
1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) +4.47,4.

 Выбраны самые сексуальные болельщицы 2018-го. Просто огонь!
Самая горячая журналистка КХЛ предстала в образе сексуальной снегурочки
Бронза в муках. Россия не выиграла МЧМ, но увозит медаль
Финны выгрызли у США золото чемпионата мира
Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя
В «Кайрате» прокомментировали возможное подписание Самедова
Брагин: Никаких ошибок в составе сборной не было
Костин: Мне без разницы, что арена болеет против меня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь