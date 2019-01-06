Наталья Непряева — серебряный призер Тур де Ски. В последней гонке ей пришлось очень много терпеть
Три россиянки попали в топ-5.
Три россиянки попали в топ-5.
Гонка в гору — самый главный и крутой старт на Тур де Ски. Спортсменки преодолевали дистанцию в девять километров в итальянском
Добавим к этому шесть гонок за восемь предыдущих дней и станет понятно, что это — одно из самых сложных испытаний в современном спорте. Выдерживают его, естественно, не все. До финиша многодневки добрались только 28 лыжниц из 75-ти стартовавших.
С первым и вторым местом вроде бы было все понятно. Норвежка Ингвильд Эстберг везла россиянке Наталье Непряевой после шести гонок 53 секунды. Непряева везла минуту и 20 секунд финке Кристе Пярмяковски.
За третье место ожидалась борьба. За Кристой в 14 секундах располагалась россиянка Юлия Белорукова, а в 50-ти — Анастасия Седова и американка Джессика Диггинс.
Эстберг шансов не оставила никому. Ее преимущество над Непряевой росло очень быстро. Когда гонка переместилась в гору, Ингвильд привозила Наталье по 15 секунд на каждом километре. Пярмяковски шла медленнее норвежки, но круче всех остальных. В
Круче всех из наших была Седова. Она сначала убежала от Диггинс, а затем на крутом подъеме убила Непряеву. Но до бронзы ей было очень далеко. Финка была готова очень хорошо. Настолько хорошо, что на финише
Пярмяковски видела спину россиянки и атаковала что есть силы, но дистанции не хватило. На финише серебряного и бронзового разделили всего лишь 13 секунд. За одну гонку финка отыграла больше минуты.
Эстберг победила с преимуществом в почти три минуты — просто космический отрыв. Седова — четвертая, Белорукова — пятая. Три россиянки в топ-5 — восхитительный результат для наших лыж. Жаль, что медаль всего одна.
Мария Истомина — десятая, Анна Нечаевская — 12-я, Лидия Дуркина — 19-я, Елена Соболева — 24-я.
Тур де Ски.
1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) +4.47,4.