Непряева удивилась, узнав о своем историческом успехе на «Тур де Ски»

«Все меня похвалили, и Юрий Викторович (Бородавко, тренер сборной России — ред.), и Елена Валерьевна (Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России — ред.). Ведь давно не было такого успеха. Никогда? Ничего себе! Упустила этот момент, если честно», — сказала Непряева журналистам.

«Конечно, для себя выполнила задачу-максимум (на “Тур де Ски” — ред.). Перед “Туром” для себя я не ставила цели занять какое-то определенное место. Хотела выступить максимально хорошо в каждой гонке. Но все равно я не очень довольна тем, как прошли спринты. Считаю, что была очень далеко, особенно во втором спринте. Будем обсуждать с тренером, разбирать все ошибки и работать над ними», — отметила спортсменка.