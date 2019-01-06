Непряева удивилась, узнав о своем историческом успехе на «Тур де Ски»

Непряева стала первой российской лыжницей, которая вошла в тройку общего зачета по итогам «Тур де Ски». В воскресенье она заняла второе место на «Тур де Ски» в сезоне-2018/19. Победительницей стала норвежка Ингвильд Эстберг.
«Все меня похвалили, и Юрий Викторович (Бородавко, тренер сборной России — ред.), и Елена Валерьевна (Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России — ред.). Ведь давно не было такого успеха. Никогда? Ничего себе! Упустила этот момент, если честно», — сказала Непряева журналистам.
«Конечно, для себя выполнила