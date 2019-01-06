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17:21 (мск), источник: РИА Новости

Непряева удивилась, узнав о своем историческом успехе на «Тур де Ски»

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ (Италия), 6 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Наталья Непряева, ставшая второй на «Тур де Ски», удивилась, когда узнала, что добилась исторического для российских лыжниц успеха по итогам многодневки.

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Источник: РИА "Новости"

Непряева стала первой российской лыжницей, которая вошла в тройку общего зачета по итогам «Тур де Ски». В воскресенье она заняла второе место на «Тур де Ски» в сезоне-2018/19. Победительницей стала норвежка Ингвильд Эстберг.

«Все меня похвалили, и Юрий Викторович (Бородавко, тренер сборной России — ред.), и Елена Валерьевна (Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России — ред.). Ведь давно не было такого успеха. Никогда? Ничего себе! Упустила этот момент, если честно», — сказала Непряева журналистам.

«Конечно, для себя выполнила задачу-максимум (на “Тур де Ски” — ред.). Перед “Туром” для себя я не ставила цели занять какое-то определенное место. Хотела выступить максимально хорошо в каждой гонке. Но все равно я не очень довольна тем, как прошли спринты. Считаю, что была очень далеко, особенно во втором спринте. Будем обсуждать с тренером, разбирать все ошибки и работать над ними», — отметила спортсменка.

Лыжница Наталья Непряева — серебряный призер «Тур де Ски»
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
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