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18:55 (мск), источник: Sport24

Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя в битве за золото Тур де Ски

Россиян в топ-10 больше, чем норвежцев.

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Россиянин Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Клэбо боролись весь Тур де Ски. Однако вчера наш лыжник капнул на последних километрах и сильно отстал от соперника в итоговом протоколе. На старте восхождения в гору на трассе в итальянском Валь ди Фиемме их разделяли минута и 20 секунд, еще в 20 секундах от Сереги был Александр Большунов.

Четвертым стартовал итальянец Франческо де Фабиани — единственный из топ-10 не россиянин и не норвежец. Он шел в минуте позади Большунова и на 20 секунд опережал Симена Крюгера. Еще в 15-ти секундах от него летела группа из пяти лыжников — там были наши Андрей Мельниченко и Денис Спицов, швед Калле Хальфварссон и норвежцы Дидрик Тенсет, Сьюр Рете и Мартин Йонсруд Сундбю.

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Клэбо и Устюгов первую половину дистанции прошли в одни ноги. Остальные были медленнее. Но это только на равнине. Когда начался горный этап трассы, Йоханнес сбавил ход, а Сергей выгрыз у него 20 секунд. Неужели клэбо решил немного поберечь себя?

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Оказалось, что нет. За километр до финиша лидеров разделяло всего лишь три четверти минуты. Устюгов видел спину норвежца, но у него самого не было сил. Оба последние метры дистанции проползали как черепахи, атаковать в такой ситуации было нереально. Но российский лыжник пытался. Измученный норвежец постоянно оборачивался и едва шевелился на подходе к финишу.

В итоге трехкратный олимпийский чемпион Клэбо все-таки одержал свою первую победу на Тур де Ски. Серега отстал всего лишь на 16 секунд, отыграв у принципиального соперника больше минуты. Причем норвежец на финише несколько минут лежал без сил, а россиянин спокойно подошел и поздравил победителя соренований.

Обидно. Ведь если бы не вчерашний провал, то Устюгов имел бы реальный шанс закончить многодневку с золотой медалью.

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В битве за бронзу для нас все сложилось неудачно. Группа преследователей сначала сожрала итальянца, а затем добралась и до Большунова. На финише Саша отлетел на пятую позицию. Бронзу у него украл Крюгер, Рете — четвертый. На шестое место заехал Мельниченко, Спицов — на восьмое, Андрей Ларьков — десятый.

Наши лыжники выступили очень кучно и мощно. Сразу пять человек в десятке сильнейших. Даже у норвежцев меньше! Жаль, что, как и у женщин, медаль нам досталась всего одна. Но ничего. Впереди чемпионат мира и там мы обязательно попробуем взять у скандинавов реванш.

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Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме, Италия. Мужчины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль
1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 32.51,3
2. Сергей Устюгов (Россия) +16,7.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +48,8…
5. Александр Большунов (Россия) +1.26,6.
6. Андрей Мельниченко (Россия) +1.37,1…
8. Денис Спицов (Россия) +2.05,9…
10. Андрей Ларьков (Россия) +2.34,6…
19. Максим Вылегжанин (Россия) +4.59,3…
23. Андрей Собакарев (Россия) +5.39,5…
33. Александр Бессмертных (Россия) +8.58,0.

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