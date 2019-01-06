Наталья Непряева: Это не гонка, а кошмар какой-то!

Источник: Матч ТВ

— Вчера говорили, что главное — грамотно пройти весь этап. Это удалось?

— Сегодня было очень тяжело. Конечно, на равнине я старалась экономить силы, но как я вчера уже говорила — это самая тяжелая гонка. Это кошмар какой-то! Очень тяжелая погода, очень сильный ветер, именно в лицо. Он очень сильно сбивал темп. Но гора была тяжелее ветра все равно.

— Когда проходили гору, слышали, что Криста сокращает разрыв?

— Да, я это и видела и слышала. Все время оборачивалась, смотрела, где она, а в горе расстояние кажется совсем маленьким, и когда ты догоняешь кого-то, работаешь в спину, то это добавляет мотивации. Я очень боялась, что Криста догонит, но, к счастью, она не смогла это сделать.

— Когда поняли, что она не успеет?

— Оставалось меньше километра, самая крутая часть закончилась, началось финишное выполаживание. Там я уже поняла, что дотерплю и все будет хорошо.

— Перед началом «Тура» ставили какие-то задачи по общему зачету?

— Нет, по местам задач не было, просто хотелось выступить хорошо в каждой гонке. Я не очень довольна тем, как прошли спринты на этом «Туре». Считаю, что я была очень далеко, потому что на втором спринте даже не прошла в финал.

— С руководством общались?

— Да, все похвалили, все рады, Елена Вяльбе очень довольна, потому что давно никто из наших девушек не стоял на подиуме «Тура».

— Никогда.