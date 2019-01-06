Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Барселона1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава Сенаторз4
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.01
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.01
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал0
Реал Сосьедад2
Хоккей. НХЛ
7.01
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.01
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья1
Атлетико1
Хоккей. КХЛ
17:30
Йокерит1
СКА4
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив1
Слован0
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК ДинамоОТ1
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев6
Амур1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Вильярреал0
Все события
Фоторепортажи
24Крылья Карреры, сэйв Акинфеева и внимание к Месси
20Лучшие спортивные фото 2018 года
22:22 (мск), источник: Матч ТВ

Наталья Непряева: Это не гонка, а кошмар какой-то!

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, поднявшейся на подиум «Тур де Ски» в общем зачете. Несмотря на невероятную усталость от последней горы, она согласилась пообщаться и рассказать об ощущениях от завершающих девяти километров дистанции.

Наверх
Источник: Матч ТВ

— Вчера говорили, что главное — грамотно пройти весь этап. Это удалось?

— Сегодня было очень тяжело. Конечно, на равнине я старалась экономить силы, но как я вчера уже говорила — это самая тяжелая гонка. Это кошмар какой-то! Очень тяжелая погода, очень сильный ветер, именно в лицо. Он очень сильно сбивал темп. Но гора была тяжелее ветра все равно.

— Когда проходили гору, слышали, что Криста сокращает разрыв?

— Да, я это и видела и слышала. Все время оборачивалась, смотрела, где она, а в горе расстояние кажется совсем маленьким, и когда ты догоняешь кого-то, работаешь в спину, то это добавляет мотивации. Я очень боялась, что Криста догонит, но, к счастью, она не смогла это сделать.

— Когда поняли, что она не успеет?

— Оставалось меньше километра, самая крутая часть закончилась, началось финишное выполаживание. Там я уже поняла, что дотерплю и все будет хорошо.

— Перед началом «Тура» ставили какие-то задачи по общему зачету?

— Нет, по местам задач не было, просто хотелось выступить хорошо в каждой гонке. Я не очень довольна тем, как прошли спринты на этом «Туре». Считаю, что я была очень далеко, потому что на втором спринте даже не прошла в финал.

— С руководством общались?

— Да, все похвалили, все рады, Елена Вяльбе очень довольна, потому что давно никто из наших девушек не стоял на подиуме «Тура».

— Никогда.

— Ничего себе, классно! (смеется).

 «Спартаку» нельзя отпускать Еременко. Это будет ошибкой
Купание в реке в декабре и тренировки Бэйдера. Месяц до боя Емельяненко
10 главных выводов из МЧМ. Канада и Россия тут не главные
Финны выгрызли у США золото чемпионата мира
«Реал Сосьедад» впервые с 2004 года победил мадридский «Реал»
Устюгов — монстр. Клэбо с трудом уполз от Русского Медведя
ЦСКА первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
СМИ: Уэйн Руни был арестован в аэропорту Вашингтона
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Йокерит» в матче КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь