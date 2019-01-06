Крамер: Российские лыжницы сделали огромный шаг вперед

«Я счастлив, что наши лыжники добились таких результатов, вы видите, что улыбка с моего лица не уходит весь день. Особенно рад за девочек, за Юлю и Настю, за Наталью тоже, конечно. Три девушки в топ-5 — это великолепно, а еще и первый подиум у женщин в истории “Тур де Ски”. Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках. Два года назад мы боролись за пятнашку, в прошлом году — за десятку, а теперь наша лыжница на подиуме», — заявил Крамер журналистам.