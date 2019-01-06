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21:29 (мск), источник: Р-Спорт

Крамер: Российские лыжницы сделали огромный шаг вперед

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ (Италия), 6 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Женская сборная России по лыжным гонкам сделала огромный шаг вперед за последние два года, заявил тренер национальной команды Маркус Крамер.

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Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски» у женщин, победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг. Россиянка Анастасия Седова стала четвертой, Юлия Белорукова — пятой.

«Я счастлив, что наши лыжники добились таких результатов, вы видите, что улыбка с моего лица не уходит весь день. Особенно рад за девочек, за Юлю и Настю, за Наталью тоже, конечно. Три девушки в топ-5 — это великолепно, а еще и первый подиум у женщин в истории “Тур де Ски”. Мы сделали огромный шаг вперед в женских лыжных гонках. Два года назад мы боролись за пятнашку, в прошлом году — за десятку, а теперь наша лыжница на подиуме», — заявил Крамер журналистам.

«Еще пара лет, и мы проделаем великолепную работу, и нас ждут большие достижения», — добавил специалист.

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