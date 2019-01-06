Вяльбе оценила на отлично выступление российских лыжников на «Тур де Ски»

Чемпион «Тур де Ски» 2017 года Сергей Устюгов в этот раз занял второе место, победителем впервые в карьере стал трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо. Александр Большунов, стал в итоге пятым, Андрей Мельниченко — шестым, Денис Спицов — восьмым, Андрей Ларьков — 10-м, Максим Вылегжанин — 19-м, Андрей Собакарев — 23-м, Александр Бессмертных — 33-м. В женской гонке россиянка Наталья Непряева стала второй, уступив только норвежке Ингвильд Эстберг. Анастасия Седова стала четвертой, Юлия Белорукова — пятой, Мария Истомина — 10-й, Анна Нечаевская — 12-й, Лидия Дуркина — 19-й, Елена Соболева — 24-й.

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой “Тур де Ски”, то я поставлю им пятерку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово, — отметила Вяльбе. — Кто меня больше всех приятно удивил? В большей степени, конечно, девчонки, но и ребята тоже доставили много приятных эмоций. Андрей Собакарев вчера очень хорошо выступил, сегодня Мельниченко сумел себя проявить, неожиданно легко справившись с горой».

«На самом деле в этой многодневке каждый спортсмен больше радовал меня, чем огорчал. Если говорить вообще про мужчин, то наличие пятерых наших ребят в первой итоговой десятке свидетельствует, мне кажется, о возрождении наших прежних успешных времен», — считает глава ФЛГР.

Отставание Устюгова, который на старте воскресной гонки в гору проигрывал Клэбо 1 минуту 20,4 секунды, в итоге составило 16,7 секунды. В субботнем масс-старте на 15 км серебряный призер многодневки выступил неудачно, уступив норвежцу 42 секунды.