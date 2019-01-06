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21:36 (мск), источник: ТАСС

Тренер Непряевой назвал выдающимся результатом второе место лыжницы на «Тур де Ски»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в многодневке «Тур де Ски» является выдающимся достижением. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

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«Тур де Ски» завершился в воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме, победительницей гонки стала норвежка Ингвильд Эстберг. Ранее россиянки ни разу не финишировали в тройке в общем зачете «Тур де Ски».

«Наталья просто молодец, она ровно прошла весь «Тур де Ски» без спадов и завалов. Я знал, что на последнем подъеме ей будет тяжело, но она сумела сохранить второе место. Считаю, что она показала выдающийся результат, став первой российской лыжницей, попавшей на призовое место «Тура», — сказал Бородавко.

Тренер также назвал достойным достижением десятое место 21-летней Марии Истоминой. Выше нее еще две россиянки: Анастасия Седова стала четвертой, Юлия Белорукова — пятой. «Три российские лыжницы в пятерке лучших — это великолепно. Молодые девчонки сумели себя проявить», — заметил он.

В мужском зачете «Тур де Ски» лучшим из россиян стал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, занявший второе место. Многократный олимпийский призер Александр Большунов, который тренируется в группе Бородавко, стал в общем зачете пятым.

«Очень жаль, что Большунов не смог удержаться на третьей позиции, что стало следствием его ошибки в классическом масс-старте в Оберстдорфе, где сам себе проиграл минуту. Ее и не хватило, чтобы быть в числе лидеров. Но по сравнению с прошлым годом — это шаг вперед», — заметил Бородавко.

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