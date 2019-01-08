У России лучшая команда в истории. А впереди чемпионат мира

Источник: Спорт-Экспресс

Итоги главной многодневки сезона в цифрах: в мужском зачете в десятке пять россиян, в женском — четыре спортсменки, три из которых в пятерке. Ничего подобного не было никогда. Даже норвежцев, представителей главной лыжной страны мира, в топ-10 меньше. В обоих зачетах.

Это не значит, что теперь именно наша сборная доминирует. Все-таки победили в «Туре» Ингвильд Остберг и Йоханнес Клебо. Не стоит забывать, что не участвовала в нем семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Однако тенденция подъема российских лыж очевидна. Наша команда по результатам реально вплотную приблизилась к норвежцам. Наверное, впервые в современной российской истории. И теперь противостояние двух лыжных сверхдержав — это не притянутая за уши попытка интриги, а реальность. Пусть пока мы в этой гонке немного отстаем.

Хронология

Последний раз Россия побеждала в общем зачете лыжного чемпионата мира 22 года назад. Причем ЧМ-1997 проходил в Тронхейме. В Норвегии! Но такой суперуспех не должен вводить в заблуждение — столь ровной команды как сейчас не было даже в те годы. Тогда зажигала только великая женская сборная во главе с Еленой Вяльбе. У России на том турнире было шесть золотых, но сразу пять из них, включая эстафетную, у нынешнего президента ФЛГР! А вот за мужскую команду в одиночку отдувался Алексей Прокуроров. На «тридцатке» он тогда вообще победил, обыграв в финишном спурте самого Бьорна Дэли. Но кроме него никому из нашей команды в индивидуальных гонках не удалось попасть даже в шестерку, а эстафетная четверка, за которую, кстати, бежал известный биатлонист Сергей Чепиков, стала четвертой.

1990-е в таком режиме и прошли: невероятная женская сборная, но откровенно хромающая мужская.

2000-е — постепенное угасание женской команды, связанное с уходом звезд прошлого и допинг-скандалами. Последний яркий коллективный успех — эстафетное золото в Турине-2006. И отдельных всплесков, которых в начале десятилетия было много (Юлия Чепалова, Ольга Завьялова), к его концу стало значительно меньше. ЧМ-2009 — одна медаль, Олимпиада-2010 — одна медаль.

С перебоями работала мужская сборная. Красивые победы Михаила Иванова (Олимпиада-2002) и Василия Рочева (ЧМ-2005) разбавлялись безмедальными турнирами, как, например, ЧМ-2003. Золотой успех Евгения Дементьева в Турине подмочила дисквалификация, случившаяся спустя три года.

Важнейший момент конца 2000-х: появление в сборной молодых Александра Легкова, Никиты Крюкова, Максима Вылегжанина, Ильи Черноусова, Алексея Петухова. Это поколение оставило заметный след в истории мирового спорта. На их счету олимпийские золотые медали, победы на чемпионатах мира. Именно они будут тянуть себе всю лыжную команду в начале 2010-х. Женская сборная, увы, казалось, ушла в небытие. Ноль медалей на домашней Олимпиаде, столько же на ЧМ-2015. И даже единичные успехи Юлии Чепаловой казались скорее не просветом, а каким-то необъяснимым сбоем системы. Ситуация казалась близкой к безнадежной.

Перелом

2017 год — год, который перевернул все. Легков, Вылегжанин, Петухов, Евгений Белов, а также Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены на фоне очень странных событий. До сих пор это кажется абсурдом. А тогда плюс ко всему многие не понимали: как же сборная без них будет выступать на ЧМ в Лахти?

Но вместо провала мы увидели в Финляндии рождение новой команды. Сплоченной, дружной и уверенной в себе. За собой остальных повел Сергей Устюгов, который в январе уверенно взял «Тур де Ски». Зажглась звездочка Юлии Белоруковой, которая в командном спринте вместе с Натальей Матвеевой прибежала к серебру. Засветились юные Настя Седова, Александр Большунов и Алексей Червоткин. Все они через год станут призерами Олимпийских игр. Хотя в Пхенчхане состав нашей сборной будет жесточайше урезан.

Нынешний сезон — продолжение прорыва лыжной дружины. Команда только наращивает мускулы.

За полтора месяца в Кубках мира уже побеждали Устюгов, Большунов, Белов, Непряева и Белорукова. В призах были Спицов, Мельниченко и Седова. А ведь есть еще универсал Андрей Ларьков и молодой Червоткин (оба призеры чемпионата мира и Олимпийских игр), опытнейший мастер Максим Вылегжанин, один из лучших классистов мира Александр Бессмертных. Глеб Ретивых, Матвеева, Анна Нечаевская.

Молодые? Шестой результат в подъеме на жесточайшую Альпе Чермис был у Марии Истоминой — ей только 21 год. Даже Непряева так не начинала. Достойно выступали на «Тур де Ски» ее сверстники — Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина, Андрей Собакарев.

Такого спектра разнообразных лыжников у нас не было никогда. На стартующем через полтора месяца чемпионате мира в Зеефельде российская сборная будет претендовать на медали абсолютно во всех видах программы. Мужчины, женщины, спринты, марафоны — неважно. При этом надежды не на кого-то одного или даже двух — выстрелить может больше десятка спортсменов. Особенно в этом смысле удивительна мужская команда.

Женская уже сейчас не оставляет никого равнодушным, но все-таки еще только набирает обороты после многолетней паузы. И подвинуть Норвегию с первого места в общем зачете нам пока еще малореально. Но вот щелкнуть ее по носу, обыграв в мужской эстафете, гордости нации — почему нет? Россия в новейшей истории в этом виде программы пока не выигрывала, да и в советское время — только дважды. Норвежцы напротив взяли 13 золотых из 14 последних чемпионатов мира.