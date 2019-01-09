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11:25 (мск), источник: Р-Спорт

FIS: Недопуск российских лыжников на ЧМ из-за вопроса с WADA не обсуждается

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Член Международной федерации лыжного спорта (FIS) Эрик Ресте заявил, что недопуск российских лыжников на чемпионат мира-2019 из-за вопроса получения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) данных московской лаборатории не обсуждается.

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«Когда речь заходит о данных московской лаборатории, то это касается спортсменов, которые сейчас не соревнуются. У FIS есть расширенная программа по тестированию россиян, которая будет распространяться и на чемпионат мира в Зеефельде. Я думаю, коллективное наказание тут неуместно, так как вы рискуете наказать невиновных», — цитирует Ресте Dagbladet.

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В понедельник министр спорта России Павел Колобков заявил, что Минспорт РФ ожидает нового визита экспертов WADA за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. WADA позднее на своем сайте подтвердило, что визит пройдет в эти сроки, и сообщило, что делегация будет состоять из трех человек (во время декабрьского визита в делегацию входили пять экспертов).

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

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Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою работу в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В январе WADA объявило, что российская сторона не предоставила доступ к данным московской лаборатории до согласованного ранее крайнего срока. 14—15 января пройдет внеочередное заседание комитета по соответствию (CRC) WADA, чтобы рассмотреть, в частности, вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

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