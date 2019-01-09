Климов пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Италии

Источник: РИА "Новости"

Климов, который в этом сезоне стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира, занял 15-е место в общем зачете «Турне четырех трамплинов», завершившимся на прошлой неделе.

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«Климов пропустит этап Кубка мира в Валь-ди-Фьемме, — сообщил Дубровский. — После “Турне” ему необходима небольшая передышка. В ближайшее время он выступит на чемпионате России, который пройдет в Чайковском. Этот старт будет одним из квалификационных к чемпионату мира, однако Климов, разумеется, на главный старт сезона поедет без отбора».

«Чемпион России безоговорочно бронирует себе путевку, поэтому на турнире выступят все сильнейшие, приедет и юниорский состав», — добавил глава федерации.