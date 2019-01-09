Климов пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Италии
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов пропустит этап Кубка мира в итальянском
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов пропустит этап Кубка мира в итальянском
Климов, который в этом сезоне стал первым в истории российских прыжков на лыжах с трамплина победителем этапа Кубка мира, занял 15-е место в общем зачете «Турне четырех трамплинов», завершившимся на прошлой неделе.
«Климов пропустит этап Кубка мира в
«Чемпион России безоговорочно бронирует себе путевку, поэтому на турнире выступят все сильнейшие, приедет и юниорский состав», — добавил глава федерации.
Климов в общем зачете Кубка мира занимает 11-е место, что является лучшим результатом в сборной России. Чемпионат России пройдет в те же сроки, что и этап Кубка мира в Италии.