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14:59 (мск), источник: ТАСС

Первый в РФ лыжный ультрамарафон на 55 км пройдет в Перми

ТАСС, 9 января. Первый в России лыжный ультрамарафон состоится 20 января в Перми, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 55 километров по лесистой местности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Перми в среду.

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«Впервые в России 20 января на лыжной базе “Прикамье”, которая находится в черте Перми, состоится четырехчасовой лыжный ультрамарафон. Спортсменам предстоит пробежать 55 километров по лесистой местности», — сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что так как дистанция является значительной, в основном в ультрамарафоне ожидается участие профессиональных спортсменов — около 100 человек, причем не только из Пермского края, но и из других регионов. Каждый финишировавший участник получит уникальную медаль. Победителей наградят кубками и ценными подарками.

«Безусловно, подобные мероприятия помогают привлечь внимание жителей к спорту, особенно если речь об уникальных соревнованиях, которые проводятся впервые в нашей стране», — добавила собеседница агентства.

Состязания будут состоять из четырех дисциплин. Помимо гонки на 55 км, пройдут командная гонка на 55 км, индивидуальная на четыре часа и командная на четыре часа.

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