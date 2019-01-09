Первый в РФ лыжный ультрамарафон на 55 км пройдет в Перми

«Впервые в России 20 января на лыжной базе “Прикамье”, которая находится в черте Перми, состоится четырехчасовой лыжный ультрамарафон. Спортсменам предстоит пробежать 55 километров по лесистой местности», — сказала собеседница агентства.

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Она уточнила, что так как дистанция является значительной, в основном в ультрамарафоне ожидается участие профессиональных спортсменов — около 100 человек, причем не только из Пермского края, но и из других регионов. Каждый финишировавший участник получит уникальную медаль. Победителей наградят кубками и ценными подарками.

«Безусловно, подобные мероприятия помогают привлечь внимание жителей к спорту, особенно если речь об уникальных соревнованиях, которые проводятся впервые в нашей стране», — добавила собеседница агентства.