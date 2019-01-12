Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).
Хиршер в субботу по итогам двух попыток стал лучшим с результатом 2 минуты 26,54 секунды. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (+0,71 секунды), замкнул тройку лучших француз Тома Фанара (+1,04).
Россиянин Павел Трихичев (+4,91) стал 23-м.