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18:52 (мск), источник: Р-Спорт

Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе КМ в Швейцарии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария).

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Источник: AP 2019

Хиршер в субботу по итогам двух попыток стал лучшим с результатом 2 минуты 26,54 секунды. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (+0,71 секунды), замкнул тройку лучших француз Тома Фанара (+1,04).

Россиянин Павел Трихичев (+4,91) стал 23-м.

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