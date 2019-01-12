Японский летающий лыжник Рёю Кобаяси победил на этапе Кубка мира в Италии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Японец Рёю Кобаяси завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Японец Рёю Кобаяси завоевал золото на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в
Кобаяси по итогам двух попыток набрал 315 баллов, второе и третье места заняли поляки Давид Кубацки (288,5) и Камил Стох (282,9).
Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях.