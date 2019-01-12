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21:18 (мск), источник: Р-Спорт

Таталина стала четвертой в слоупстайле на этапе Кубка мира во Франции

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место в слоупстайле на этапе Кубка мира в Фон-Ромё (Франция).

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Источник: РИА "Новости"

Таталина в лучшей из двух попыток показала результат 65,07 балла и стала четвертой. Победу одержала швейцарка Сара Хеффлин (78,52), серебро у американки Эйлин Гу (78,03), бронза досталась Джулии Танно (Швейцария, 74,54). Россиянка Лана Прусакова не стартовала.

В мужских соревнованиях лучшим стал американец Александр Холл (92,11), канадец Филипп Ланжевен (90,27) занял второе место, швейцарец Андри Рагеттли (89,06) замкнул тройку призеров. Россиянин Дмитрий Макаров (55,75) не смог преодолеть квалификацию и занял итоговое 37-е место.

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