Казахстанские фристайлисты исполнили гимн Казахстана после победы Галышевой на этапе Кубка мира
Видео из канадского Калгари опубликовала тренер могулистки.
Видео из канадского Калгари опубликовала тренер могулистки.
Казахстанские фристалисты исполнили гимн Казахстана после победы Юлии Галышевой на этапе Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Я так хотела «порвать» этот Калгари! — Галышева о победе на этапе Кубка мира.
Видео из канадского Калгари опубликовала тренер Галышевой Елена Круглыхина. Помимо самой победительницы на нем также присутствуют Аяулым Амренова, Акжол Жаманбеков, Павел Колмаков и Олег Цинн.
«После победы Галышевой в Калгари команда сама спела гимн нашей страны», — подписала видео Круглыхина.