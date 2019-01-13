Казахстанские фристайлисты исполнили гимн Казахстана после победы Галышевой на этапе Кубка мира

Источник: Vesti.kz

Казахстанские фристалисты исполнили гимн Казахстана после победы Юлии Галышевой на этапе Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Я так хотела «порвать» этот Калгари! — Галышева о победе на этапе Кубка мира.

Видео из канадского Калгари опубликовала тренер Галышевой Елена Круглыхина. Помимо самой победительницы на нем также присутствуют Аяулым Амренова, Акжол Жаманбеков, Павел Колмаков и Олег Цинн.