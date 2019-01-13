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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские фристайлисты исполнили гимн Казахстана после победы Галышевой на этапе Кубка мира

Видео из канадского Калгари опубликовала тренер могулистки.

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Источник: Vesti.kz

Казахстанские фристалисты исполнили гимн Казахстана после победы Юлии Галышевой на этапе Кубка мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Я так хотела «порвать» этот Калгари! — Галышева о победе на этапе Кубка мира.

Видео из канадского Калгари опубликовала тренер Галышевой Елена Круглыхина. Помимо самой победительницы на нем также присутствуют Аяулым Амренова, Акжол Жаманбеков, Павел Колмаков и Олег Цинн.

«После победы Галышевой в Калгари команда сама спела гимн нашей страны», — подписала видео Круглыхина.

Казахстанские фристайлисты исполнили гимн Казахстана после победы Галышевой на этапе Кубка мира
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