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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Шведские лыжницы Нилсен и Дальквист выиграли командный спринт на КМ в Дрездене

Сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) закончился командный спринт свободным стилем у женщин.

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Победу одержала первая команда Швеции в составе Стине Нильсен и Майи Дальквист. Второе место также заняли шведские лыжницы — Ида Ингемарсдоттер и Йонна Сундлинг. Призовую тройку замкнула сборная Норвегии-1 (Мари Эйде, Майкен Касперсен Фалла).

Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль

1. Швеция-1 (Стине Нильсен, Майя Дальквист) — 24.02,45.
2. Швеция-2 (Ида Ингемарсдоттер, Йонна Сундлинг) +1,11.
3. Норвегия-1 (Мари Эйде, Майкен Касперсен Фалла) +1,11.

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