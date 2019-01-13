Шведские лыжницы Нилсен и Дальквист выиграли командный спринт на КМ в Дрездене

Шведские лыжницы Нилсен и Дальквист выиграли командный спринт на КМ в Дрездене

Сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) закончился командный спринт свободным стилем у женщин.