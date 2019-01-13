Шведские лыжницы Нилсен и Дальквист выиграли командный спринт на КМ в Дрездене
Сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) закончился командный спринт свободным стилем у женщин.
Сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) закончился командный спринт свободным стилем у женщин.
Победу одержала первая команда Швеции в составе Стине Нильсен и Майи Дальквист. Второе место также заняли шведские лыжницы — Ида Ингемарсдоттер и Йонна Сундлинг. Призовую тройку замкнула сборная Норвегии-1 (Мари Эйде, Майкен Касперсен Фалла).
Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль
1. Швеция-1 (Стине Нильсен, Майя Дальквист) — 24.02,45.
2. Швеция-2 (Ида Ингемарсдоттер, Йонна Сундлинг) +1,11.
3. Норвегия-1 (Мари Эйде, Майкен Касперсен Фалла) +1,11.