Хиршер завоевал золото в слаломе на этапе Кубка мира в Швейцарии
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золотую медаль в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золотую медаль в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене.
Хиршер по итогам двух попыток показал время 1 минута 47,37 секунды, вторым стал француз Клеман Ноэль (+0,50 секунды), бронза у норвежца Хенрика Кристофферсена (+0,71 секунды).
Россиянин Александр Хорошилов (+2,63 секунды) занял 14-е место, Павел Трихичев не отобрался во вторую попытку, Иван Кузнецов не смог завершить первую попытку.