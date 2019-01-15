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10:40 (мск), источник: БЕЛТА

«Бобруйскую лыжню-2019» проведут 19 января

15 января, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Городской зимний праздник «Бобруйская лыжня-2019» состоится 19 января, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

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За право стать победителем поборются госслужащие, представители учреждений образования, трудовых коллективов, подростковых клубов, ветеранов физической культуры, спорта и туризма. Спортивные состязания стартуют в 10.00 у Ледового дворца. Участникам предстоят лыжные забеги на дистанциях 1000 и 1500 м. Кроме того, программа включает спортивные конкурсы по перетягиванию каната, поднятию гири и армрестлинг.

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Соревнования носят командный характер и проводятся по действующим правилам. Команды с неполным составом к соревнованиям не допускаются. Команда-победительница определяется по наименьшей сумме времени двух лучших результатов среди мужчин и одному лучшему результату среди женщин команды, дошедшей до финиша. Состав команды 5 человек: женщины — 2 человека, мужчины — 3 человека.

Гостям и участникам мероприятия также предложат покататься на санях. Будет работать выездная торговля, пункты проката спортивного инвентаря. Праздничную атмосферу поддержат выступления коллективов художественной самодеятельности.

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