«Бобруйскую лыжню-2019» проведут 19 января
15 января, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Городской зимний праздник «Бобруйская лыжня-2019» состоится 19 января, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
15 января, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Городской зимний праздник «Бобруйская лыжня-2019» состоится 19 января, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
За право стать победителем поборются госслужащие, представители учреждений образования, трудовых коллективов, подростковых клубов, ветеранов физической культуры, спорта и туризма. Спортивные состязания стартуют в 10.00 у Ледового дворца. Участникам предстоят лыжные забеги на дистанциях 1000 и 1500 м. Кроме того, программа включает спортивные конкурсы по перетягиванию каната, поднятию гири и армрестлинг.
Соревнования носят командный характер и проводятся по действующим правилам. Команды с неполным составом к соревнованиям не допускаются.
Гостям и участникам мероприятия также предложат покататься на санях. Будет работать выездная торговля, пункты проката спортивного инвентаря. Праздничную атмосферу поддержат выступления коллективов художественной самодеятельности.