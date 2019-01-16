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12:03 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе: Российские лыжники готовы выступить в Гонке чемпионов в Тюмени, если она состоится

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Ведущие российские лыжники готовы принять участие в биатлонной Гонке чемпионов в Тюмени, если будет получено разрешение на ее проведение. Об этом журналистам в ходе рабочей поездки в Тюмень сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В декабре президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что намерен обсудить с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании текущего сезона. Проблемы с организацией шоу-гонки могут возникнуть в связи с тем, что Россия на сегодня лишена права проводить международные соревнования по биатлону, поскольку СБР был ограничен в правах в связи с допинговыми нарушениями российских спортсменов.

«Мы как раз этот вопрос обсуждали. Если Тюменская область примет решение, что они хотят тот же формат сделать, что и два года назад, то мы готовы всячески посодействовать. Для международной федерации (FIS. — Прим. ТАСС) никаких заявок делать не надо, мы можем только посодействовать — вызвать иностранных спортсменов, которые хотят помочь в таком ключе», — сказала Вяльбе.

«Конечно, мы готовы участвовать. Думаете, Александр Большунов не захочет тут побегать? Насколько я помню, всем очень понравилось, отзывы были очень хорошие, поэтому уверена, что народ приедет», — добавила она.

Биатлонная Гонка чемпионов проходит в России с 2011 года. Сначала местом ее проведения был стадион «Олимпийский» в Москве, однако в 2015 году было принято решение о ее переносе в Тюмень. В 2016 году в Гонке чемпионов впервые приняли участие лыжники, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Последние два года шоу-гонка не проводилась.

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