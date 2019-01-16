Вяльбе: Российские лыжники готовы выступить в Гонке чемпионов в Тюмени, если она состоится

В декабре президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что намерен обсудить с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании текущего сезона. Проблемы с организацией шоу-гонки могут возникнуть в связи с тем, что Россия на сегодня лишена права проводить международные соревнования по биатлону, поскольку СБР был ограничен в правах в связи с допинговыми нарушениями российских спортсменов.
«Мы как раз этот вопрос обсуждали. Если Тюменская область примет решение, что они хотят тот же формат сделать, что и два года назад, то мы готовы всячески посодействовать. Для международной федерации (FIS. — Прим. ТАСС) никаких заявок делать не надо, мы можем только посодействовать — вызвать иностранных спортсменов, которые хотят помочь в таком ключе», — сказала Вяльбе.
«Конечно, мы готовы участвовать. Думаете, Александр Большунов не захочет тут побегать? Насколько я помню, всем очень понравилось, отзывы были очень хорошие, поэтому уверена, что народ приедет», — добавила она.
Биатлонная Гонка чемпионов проходит в России с 2011 года. Сначала местом ее проведения был стадион «Олимпийский» в Москве, однако в 2015 году было принято решение о ее переносе в Тюмень. В 2016 году в Гонке чемпионов впервые приняли участие лыжники, в числе которых был двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Последние два года шоу-гонка не проводилась.