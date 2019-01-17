Непряева и Седова вошли в состав сборной России на этап КМ в Отепя
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Седова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в эстонском Отепя, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Седова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в эстонском Отепя, сообщили РИА Новости в
Ближайший этап Кубка мира пройдет в Отепя
На спринтерские гонки от женской сборной планируется выставить следующих лыжниц: Татьяна Алешина, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева, от мужской: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.
В индивидуальной гонке на 10 км выступят Лидия Дуркина, Жамбалова, Анна Жеребятьева, Непряева, Анастасия Седова, Соболева и Царева. В гонке на 15 км у мужчин: Евгений Белов, Большунов, Семиков, Денис Спицов, Устюгов, Алексей Червоткин и Бессмертных.
На этапе Кубка мира в Отепя продолжится отбор на чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.