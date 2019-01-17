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15:09 (мск), источник: Р-Спорт

Непряева и Седова вошли в состав сборной России на этап КМ в Отепя

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжницы Наталья Непряева и Анастасия Седова вошли в состав сборной России на этап Кубка мира в эстонском Отепя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Источник: РИА "Новости"

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Отепя 19—20 января. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем на 10 километров у женщин и 15 километров у мужчин с раздельным стартом.

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На спринтерские гонки от женской сборной планируется выставить следующих лыжниц: Татьяна Алешина, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева, от мужской: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарев, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.

В индивидуальной гонке на 10 км выступят Лидия Дуркина, Жамбалова, Анна Жеребятьева, Непряева, Анастасия Седова, Соболева и Царева. В гонке на 15 км у мужчин: Евгений Белов, Большунов, Семиков, Денис Спицов, Устюгов, Алексей Червоткин и Бессмертных.

На этапе Кубка мира в Отепя продолжится отбор на чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

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