Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Швеции
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Сергей Устюгов сможет выступить на следующем этапе Кубка мира в Швеции, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Сергей Устюгов сможет выступить на следующем этапе Кубка мира в Швеции, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Двукратный чемпион мира Устюгов пропускает этап в эстонском Отепя.
«У Сергея простуда, но на следующем старте в Швеции вы уже сможете его увидеть», — сказала Вяльбе по телефону корреспонденту РИА Новости.
Этап Кубка мира пройдёт в Ульрисехамне (Швеция)