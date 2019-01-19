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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Швеции

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Сергей Устюгов сможет выступить на следующем этапе Кубка мира в Швеции, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион мира Устюгов пропускает этап в эстонском Отепя.

«У Сергея простуда, но на следующем старте в Швеции вы уже сможете его увидеть», — сказала Вяльбе по телефону корреспонденту РИА Новости.

Этап Кубка мира пройдёт в Ульрисехамне (Швеция) 26—27 января.

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