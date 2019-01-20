Россиянин Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в США
ТАСС, 20 января. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском
ТАСС, 20 января. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в американском
Второе место занял китаец Ван Синьди, набрав 121,27 балла. Бронзу выиграл россиянин Станислав Никитин (116,29), Илья Буров стал четвертым (113,72).
В следующий раз данная дисциплина будет представлена на этапе в Москве, который пройдет 16 февраля.