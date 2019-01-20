Белорус Антон Кушнир финишировал восьмым на этапе КМ по фристайлу
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров белорусской команды Антон Кушнир занял восьмое место на первом этапе Кубка мира в американском
20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров белорусской команды Антон Кушнир занял восьмое место на первом этапе Кубка мира в американском
Олимпийского чемпиона Сочи-2014 подвело приземление, за которое арбитры значительно снизили оценки — 84,61 балла.
Победил россиянин Максим Буров — 129,86, второе место у Синьди Вона из Китая — 121,27, бронзовую награду завоевал Станислав Никитин (Россия) — 116,29 балла.
Другие белорусы в
В соревнованиях среди женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Китая, победу праздновала Ксю Ментао (89,88 очка). Белоруска Александра Романовская показал 15-й результат (69,74).
Следующим крупным стартом для белорусских лыжных акробатов станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля в американском