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10:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Антон Кушнир финишировал восьмым на этапе КМ по фристайлу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров белорусской команды Антон Кушнир занял восьмое место на первом этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде по фристайлу (лыжная акробатика), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийского чемпиона Сочи-2014 подвело приземление, за которое арбитры значительно снизили оценки — 84,61 балла.

Победил россиянин Максим Буров — 129,86, второе место у Синьди Вона из Китая — 121,27, бронзовую награду завоевал Станислав Никитин (Россия) — 116,29 балла.

Другие белорусы в Лейк-Плэсиде выступили следующим образом: Павел Дик десятое место (82,21 балла), Максим Густик 11-й в итоговом протоколе (79,74), Дмитрий Мазуркевич занял 12 позицию (78,90).

В соревнованиях среди женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Китая, победу праздновала Ксю Ментао (89,88 очка). Белоруска Александра Романовская показал 15-й результат (69,74).

Следующим крупным стартом для белорусских лыжных акробатов станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля в американском Дир-Вейли.

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