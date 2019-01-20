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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий прыгун с трамплина Зигель получил тяжёлую травму на этапе Кубка мира

Немецкий «летающий лыжник» Давид Зигель получил тяжёлую травму на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане (Польша).

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Во время второго этапа командных соревнований немец прыгнул на 142,5 м, однако неудачно приземлился и упал. Спортсмен не смог самостоятельно подняться, со стадиона его унесли на носилках. Одной из причин несчастного случая стало решение организаторов не сокращать длину горы разгона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне очень жаль, ведь в нашей молодой команде такая конкуренция. Не хочу загадывать, но, вероятно, мы до конца сезона потеряли Давида, потому что у него серьёзная травма колена. Он мог бы помочь нашей команде на чемпионате мира», — цитирует Вернера Шустера, тренера сборной Германии, ARD.

Несмотря на падение 22-летнего «летающего лыжника», сборная Германии выиграла командный турнир, опередив австрийцев на 0,1 балла. В знак поддержки партнёры Зигеля по команде вышли с его лыжами на церемонию награждения.

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