Немецкий прыгун с трамплина Зигель получил тяжёлую травму на этапе Кубка мира
Немецкий «летающий лыжник» Давид Зигель получил тяжёлую травму на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане (Польша).
Немецкий «летающий лыжник» Давид Зигель получил тяжёлую травму на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане (Польша).
Во время второго этапа командных соревнований немец прыгнул на 142,5 м, однако неудачно приземлился и упал. Спортсмен не смог самостоятельно подняться, со стадиона его унесли на носилках. Одной из причин несчастного случая стало решение организаторов не сокращать длину горы разгона.
«Мне очень жаль, ведь в нашей молодой команде такая конкуренция. Не хочу загадывать, но, вероятно, мы до конца сезона потеряли Давида, потому что у него серьёзная травма колена. Он мог бы помочь нашей команде на чемпионате мира», — цитирует Вернера Шустера, тренера сборной Германии, ARD.
Несмотря на падение 22-летнего «летающего лыжника», сборная Германии выиграла командный турнир, опередив австрийцев на 0,1 балла. В знак поддержки партнёры Зигеля по команде вышли с его лыжами на церемонию награждения.