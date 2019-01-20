Непряева заняла третье место в женской индивидуальной гонке на КМ в Отепя
На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) завершилась женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.
На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) завершилась женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.
Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Второй стала шведка Эбба Андерсон.
Третьей финишировала россиянка Наталья Непряева.
Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Эбба Андерсон (Швеция)
3. Наталья Непряева (Россия).