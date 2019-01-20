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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Непряева заняла третье место в женской индивидуальной гонке на КМ в Отепя

На этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) завершилась женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

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Источник: Reuters

Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Второй стала шведка Эбба Андерсон.

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Третьей финишировала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония
Женщины. 10 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Эбба Андерсон (Швеция)
3. Наталья Непряева (Россия).

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