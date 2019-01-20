Ноэль победил в слаломе на этапе КМ в Венгене
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Французский горнолыжник Клеман Ноэль стал победителем соревнований по слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Французский горнолыжник Клеман Ноэль стал победителем соревнований по слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.
Ноэль в воскресенье в сумме двух попыток показал время 1 минута 45,40 секунды. Второе и третье места заняли австрийцы Мануэль Феллер (+0,08 секунды) и Марсель Хиршер (+0,10).
Россиянин Александр Хорошилов показал 19-й результат, уступив победителю 2,93 секунды.