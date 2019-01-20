Терентьев победил в спринте на чемпионате мира среди юниоров

Терентьев победил в спринте на чемпионате мира среди юниоров

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал золото в спринте на 1,6 километра классическим стилем на чемпионат мира среди юниоров в Лахти.