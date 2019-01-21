Американская горнолыжница Вонн может досрочно завершить карьеру

На этапе КМ в Италии, который прошел 18—20 января , Вонн показала девятый и 15-й результат в скоростном спуске и не смогла закончить дистанцию в супергиганте.

«Я не хотела останавливаться, но с моим коленом это трудно, боль слишком сильная, я не знаю, что могу еще сделать, — сказала 34-летняя горнолыжница. — Я не уверена, смогу ли продолжать дальше выступать. Я должна все хорошо обдумать в течение следующих нескольких дней и принять некоторые трудные решения».