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07:58 (мск), источник: ТАСС

Американская горнолыжница Вонн может досрочно завершить карьеру

ТАСС, 21 января. Старт на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянской Кортине-д’Ампеццо, возможно, стал последним в карьере американки Линдси Вонн. Слова спортсменки приводит Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Вонн заявила, что завершит карьеру в конце нынешнего сезона.

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На этапе КМ в Италии, который прошел 18—20 января, Вонн показала девятый и 15-й результат в скоростном спуске и не смогла закончить дистанцию в супергиганте.

«Я не хотела останавливаться, но с моим коленом это трудно, боль слишком сильная, я не знаю, что могу еще сделать, — сказала 34-летняя горнолыжница. — Я не уверена, смогу ли продолжать дальше выступать. Я должна все хорошо обдумать в течение следующих нескольких дней и принять некоторые трудные решения».

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Также она — двукратная чемпионка мира, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер мировых первенств, четырехкратная обладательница Кубка мира. Вонн принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира среди женщин (82).

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