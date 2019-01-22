Суд частично закрыл слушание иска Комиссаровой к клинике, где она лечилась

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.

Спортсменка просит взыскать 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с московской организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». В клинике ответчика в испанском городе Марбелья она проходила лечение. Во вторник суд приступил к слушанию иска по существу. На заседание прибыла сама Комиссарова с супругом, которому пришлось остаться за дверью, поскольку он проходит в деле в качестве свидетеля.

«Суд определил удовлетворить ходатайство общества “НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий” о проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании в отношении части судебного разбирательства, касаемой документов об изготовлении обществом тренажеров в рамках исполнения договора об оказании услуг», — огласила судья Оксана Вишневецкая.

После оглашения определения всех слушателей попросили покинуть зал судебных заседаний.

Представитель ответчика Денис Ионов в начале заседания ходатайствовал о закрытии процесса во избежание разглашения сведений о физиологии Комиссаровой, а также сведений, составляющих коммерческую тайну, в частности документов на изготовленные для Комиссаровой тренажеры. Ионов отметил, что широкий доступ к рассматриваемым в суде технологиям и ноу-хау может причинить вред интересам ответчика.

Сама Комиссарова против разглашения касающихся её сведений не возражала. А представитель спортсменки Марина Шакирова заявила, что процесс должен быть закрыт только в части исследования документов на тренажеры.