Российские летающие лыжницы выиграли золото и серебро на юниорском ЧМ

Юниорский чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в четверг в финском Лахти. По итогам первой попытки Лидия Яковлева шла на первом месте, но не смогла сохранить свою позицию, набрав в итоге 252,4 балла и уступив Шпыневой (253,1). Замкнула первую тройку итальянка Лара Мальсинер (249,9). Александра Баранцева стала 8-й (237,7), Мария Яковлева — 21-й (205,3).

Турнир в Лахти является для сборной России отборочным на взрослый чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта. На данный момент попадание в состав себе гарантировали Лидия Яковлева, Софья Тихонова и Александра Кустова, еще две вакансии остаются открытыми.