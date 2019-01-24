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18:37 (мск), источник: Р-Спорт

Российские летающие лыжницы выиграли золото и серебро на юниорском ЧМ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская летающая лыжница Анна Шпынева одержала победу на чемпионате мира среди юниоров в Финляндии, еще одна россиянка Лидия Яковлева стала второй.

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Юниорский чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в четверг в финском Лахти. По итогам первой попытки Лидия Яковлева шла на первом месте, но не смогла сохранить свою позицию, набрав в итоге 252,4 балла и уступив Шпыневой (253,1). Замкнула первую тройку итальянка Лара Мальсинер (249,9). Александра Баранцева стала 8-й (237,7), Мария Яковлева — 21-й (205,3).

Турнир в Лахти является для сборной России отборочным на взрослый чемпионат мира, который пройдет в австрийском Зеефельде с 20 февраля по 3 марта. На данный момент попадание в состав себе гарантировали Лидия Яковлева, Софья Тихонова и Александра Кустова, еще две вакансии остаются открытыми.

Лидия Яковлева на данный момент является лучшей из россиянок в общем зачете Кубка мира, занимая 6-е место.

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