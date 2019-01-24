Аввакумова готовится выступить на российских этапах Кубка мира

Аввакумова, пропустившая первую половину сезона, заявлена на этап Кубка мира в Румынии, который станет для нее первым стартом сезона. Этап в румынском Раснове пройдет 25—27 января.
«Ира выступит в Румынии, почему бы и нет, место в составе было. Дальше по планам пока говорить сложно, главное — подвести ее к “Синей птице”. Да, на российских этапах Кубка мира она выступит», — заявил Керов по телефону.
Тур «Синяя птица» объединит два мартовских этапа Кубка мира: в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край), которые станут завершающими в международном сезоне-2018/19.