Аввакумова готовится выступить на российских этапах Кубка мира

Аввакумова, пропустившая первую половину сезона, заявлена на этап Кубка мира в Румынии, который станет для нее первым стартом сезона. Этап в румынском Раснове пройдет 25—27 января .

«Ира выступит в Румынии, почему бы и нет, место в составе было. Дальше по планам пока говорить сложно, главное — подвести ее к “Синей птице”. Да, на российских этапах Кубка мира она выступит», — заявил Керов по телефону.