Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р2
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив7
Слован0
Хоккей. КХЛ
19:30
СКАБ3
Барыс2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
Трактор0
Биатлон. Биатлон
16:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал4
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур0
Авангард3
Все события
Фоторепортажи
15Девять голов ПСЖ, победа «Арсенала» в дерби и другие события выходных
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
21:40 (мск), источник: Р-Спорт

Аввакумова готовится выступить на российских этапах Кубка мира

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова выступит в туре «Синяя птица» в рамках Кубка мира, заявил РИА Новости старший тренер женской команды Роман Керов.

Наверх

Аввакумова, пропустившая первую половину сезона, заявлена на этап Кубка мира в Румынии, который станет для нее первым стартом сезона. Этап в румынском Раснове пройдет 25—27 января.

«Ира выступит в Румынии, почему бы и нет, место в составе было. Дальше по планам пока говорить сложно, главное — подвести ее к “Синей птице”. Да, на российских этапах Кубка мира она выступит», — заявил Керов по телефону.

Тур «Синяя птица» объединит два мартовских этапа Кубка мира: в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край), которые станут завершающими в международном сезоне-2018/19.

 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Миронова была близка к чуду. Не хватило нескольких секунд
Пришло время Самодуровой. Минск — крутой шанс для Софьи
Официальное заявление «Кардиффа» о пропаже Эмилиано Салы
«Монако» объявил об отстранении Анри от работы с первой командой
Источник: «ПСЖ» договорился с «Зенитом» о трансфере Паредеса
Отлично, Михаил. Коляда лидирует на чемпионате Европы
Азмун — суперзвезда Кубка Азии. Он затащил Иран в полуфинал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь