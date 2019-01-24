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24 января, источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка избила директора спортивной школы во Владимирской области

В городе Александров (Владимирская область) началось расследование инцидента, связанного с избиением директора спортивной школы по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой Екатерины Шаговой.

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Источник: РИА "Новости"

Данилова, в честь которой названа школа, является двукратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Сейчас она работает начальником отдела по физической культуре, спорту и туризму. В конце декабря 2018 года Данилова пригласила Шагову встретиться в её кабинете и в ходе беседы обвинила коллектив спортивной школы в непрофессионализме, а все мероприятия, которые проводятся в заведении, назвала «на уровне сельпо». В ответ Шагова обвинила Данилову в том, что при ней был развален лыжный вид спорта в Александрове.

Конфликт привёл к тому, что олимпийская чемпионка выдернула из горшка новогоднюю ёлку и ударила ей директора школы, а затем начала душить Шагову. Вскоре потерпевшая сняла в больнице побои и обратилась в правоохранительные органы. Спустя некоторое время Данилова написала встречное заявление в полицию об избиении. По результатам проверки МВД отказалось возбуждать уголовное дело, информирует издание «Новый город Александров».

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