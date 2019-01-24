Олимпийская чемпионка избила директора спортивной школы во Владимирской области

Данилова, в честь которой названа школа, является двукратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Сейчас она работает начальником отдела по физической культуре, спорту и туризму. В конце декабря 2018 года Данилова пригласила Шагову встретиться в её кабинете и в ходе беседы обвинила коллектив спортивной школы в непрофессионализме, а все мероприятия, которые проводятся в заведении, назвала «на уровне сельпо». В ответ Шагова обвинила Данилову в том, что при ней был развален лыжный вид спорта в Александрове.