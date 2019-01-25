Казахстанский летающий лыжник сенсационно выиграл «бронзу» на юниорском чемпионате мира

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В стартовом раунде 19-летний Ткаченко стал первым с результатом в 96,5 метров. В финале казахстанец прыгнул на 94,5 метра и с 248,9 очками закончил соревнования на третье месте.

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Чемпионом же стал норвежец Томас Маркенг с результатом в 252,1 очков. На втором месте расположился представитель Германии Лука Рот, чей прыжок в финале оказался самым длинным — 97,5 м, но Маркенг опередил его благодаря преимуществу в первом раунде.

Главный тренер команды Казахстана Павел Васильев назвал успех Ткаченко историческим.

«Впервые в истории независимого Казахстана у нас медаль юниорского чемпионата мира. Конечно, мы очень рады такому достижению. Также в соревнованиях участвовали Никита Девяткин, Глеб Сафонов, Нуршат Турсунжанов. Впервые в этом году мы заработали расширенную квоту и у нас участвовало четыре спортсмена. Раньше, к примеру, карта на нашу страну составляла два человека. Также впервые мы будем участвовать в командных соревнованиях, то есть мы прошли отбор в финал, в котором участвуют 12 команд со всего мира. Это также впервые в истории», — сказал Васильев.

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Успешное выступление прокомментировал и сам Ткаченко.

«Я очень рад, эмоции переполняют! Очень рад, что все получилось и флаг нашей страны также поднимался на юниорском чемпионате мира. Не бывает одинакового прыжка. Я еще ищу свой прыжок, бывает хорошее исполнение, бывает не очень. Но выполнив первый прыжок, был уже уверен, что второй спокойно пройду. На тренировках неплохие прыжки удавались, и знал, что можно бороться за медаль», — сказал Ткаченко.