Станет флагманом казахстанских прыжков с трамплина? Или кто принес первую в истории страны медаль на ЧМ

В ночь на 25 января представитель казахстанских зимних видов спорта сотворил сенсацию. Сергей Ткаченко завоевал медаль на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Уникальность награды в том, что это первое в истории страны призовое место в рамках подобных турниров.

К слову, в данный момент юный летающий лыжник является главной надеждой Казахстана в этом виде спорта. Подробности — в материале Vesti.kz.

В свое время в прыжках на лыжах с трамплина наша страна имела как своих героев, так и надежные перспективы. Некогда прекрасно выступал Андрей Вервейкин, славившийся своим мастерством и тягой к рискованным прыжкам.

Спортсмен, а ныне вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Казахстана, прыгал и после завершения карьеры. Например, он безукоризненно совершил попытку на новеньком трамплине в Алматы, порадовав зрителей эффектным торможением.

Более современную историю составляют братья Радик и Марат Жапаровы, Николай Карпенко, Константин Соколенко, Сабиржан Муминов и другие. Огромный потенциал имел чемпион Азиады-2011 Евгений Левкин. Однако полностью раскрыть себя он не сумел. Из-за страшного ДТП Левкин завершил карьеру и сейчас борется за возможность вновь полноценно двигаться.

Кризис в прыжках на лыжах с трамплина был очевиден. Команда нуждалась в экстренном омоложении, привлечении большего количество желающих тренироваться. При этом условия для тренировок появились прекрасные. В Алматы был построен современный комплекс. Также своими трамплинами обзавелся и Щучинск.

И здесь проблема стала видна невооруженным глазом — рассчитывать на высокие места на мировых стартах не представится возможным еще в течение долгих лет. Ведущие спортсмены постепенно переходили в ранг «ветеранов», а достойной замены, причем не точечной, а полным составом, не было.

Правда на себя тяжелую роль взял юный Сергей Ткаченко из Риддера. В прошлом году он стал единственным прыгуном с трамплина, кто смог завоевать лицензию на Олимпийские игры. Его дебют на Играх оказался окрашенным как в холодные, так и теплые тона. Сначала он не смог пройти квалификацию в соревнованиях на нормальном трамлине. В квалификации он занял 51 место, а в следующий круг проходили 50 лучших. Зато ему удалось попасть в финал прыжков на большом трамплине. По итогам выступления на тот момент 18-летний спортсмен смог занять 49 место.

К слову, весь прошлый год для Ткаченко получился весьма «прибыльным» и знаковым. Здесь и рекорд трамплина в Щучинске — 151 метр, и победа на Кубке Словении.

Одним из самых же значимых достижений спортсмена можно считать медальный дубль на зимней Азиаде-2017 в Саппоро (Япония). Ткаченко в личном зачете завоевал бронзовую награду, а в составе команды — «серебро».

Есть в его биографии и падение, которое в итоге стало курьезом. На открытии трамплина в Щучинске присутствовал Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ткаченко выполнял показательный прыжок и неудачно произвел приземление, допустив падение. Спортсмен сам смог подняться и уйти с трассы. Президент страны поддержал летающего лыжника жестами.

В данное время именно с ним связываются главные казахстанские надежды в данном виде спорта. Его потенциал достаточно высок, о чем говорит и недавний триумф на чемпионате мира.

Он смог удивить многих мировых экспертов. Первую часть своего выступления он завершил на первом месте. Некоторые зарубежные СМИ высказались, что видеть на лидирующей позиции казахстанца «достаточно непривычно». Завершил же соревнования Ткаченко с бронзовой медалью.