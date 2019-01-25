Жеребятьева и Дуркина завоевали золото и серебро масс-старта молодежного ЧМ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские лыжницы Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина завоевали золото и серебро соответственно в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские лыжницы Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина завоевали золото и серебро соответственно в
Жеребятьева финишировала первой с временем 40 минут 31,4 секунды. Дуркина проиграла ей 23,5 секунды. Третье место заняла немка Катарина Хенниг (+37,5 секунды).
В топ-10 по итогам гонки попала еще одна россиянка Яна Кирпиченко, ставшая четвертой (+41,6).