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15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Жеребятьева и Дуркина завоевали золото и серебро масс-старта молодежного ЧМ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские лыжницы Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина завоевали золото и серебро соответственно в масс-старте на 15 километров классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Лахти (Финляндия).

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Жеребятьева финишировала первой с временем 40 минут 31,4 секунды. Дуркина проиграла ей 23,5 секунды. Третье место заняла немка Катарина Хенниг (+37,5 секунды).

В топ-10 по итогам гонки попала еще одна россиянка Яна Кирпиченко, ставшая четвертой (+41,6).

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