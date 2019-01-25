Жеребятьева и Дуркина завоевали золото и серебро масс-старта молодежного ЧМ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские лыжницы Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина завоевали золото и серебро соответственно в масс-старте на 15 километров классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Лахти (Финляндия).