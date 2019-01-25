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15:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя

Двукратная чемпионка Олимпиады-1998 в лыжных гонках Ольга Данилова избила новогодней елкой директора носящей ее имя спортшколы в городе Александров Владимирской области. Об этом сообщает издание «Новый город Александров».

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Источник: AFP 2019
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Драка с участием Даниловой, которая сейчас руководит отделом по физической культуре, спорту и туризму в администрации Александровского района, произошла 28 декабря. Чиновница вызвала к себе в кабинет директора школы по лыжным гонкам и легкой атлетике Екатерину Шагову и начала критиковать работу коллектива образовательного учреждения, заявив, что все мероприятия в нем проводятся «на уровне сельпо».

В ответ на это директор упрекнула бывшую спортсменку в том, что та уже пять лет не появлялась в названной в ее честь школе, а лыжный спорт при ней в городе развалился.

После этого Данилова схватила елку, украшенную игрушками, и стала бить ей директора по лицу, а затем якобы начала ее душить. Участницы потасовки позже написали друг на друга заявление в полицию. Отмечается, что Шагова отказывается решать конфликт миром. Олимпийская чемпионка не стала комментировать ситуацию.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело, так как медицинская экспертиза не подтвердила факт причинения вреда здоровью обеих участниц конфликта. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

В 2018 году российские чиновники отметились целым рядом скандальных заявлений. Так, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков сравнил ГУЛАГ с современными тюрьмами и нашел плюсы в трудовых лагерях, а директор департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких, которая, как и Ольга Данилова, является олимпийской чемпионкой, заявила, что государство молодежи ничего не должно.

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