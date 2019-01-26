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18:23 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянки выиграли командный турнир по прыжкам с трамплина на юниорском ЧМ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командном турнире на юниорском чемпионате мира в Финляндии.

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Командный старт прошел на турнире в Лахти в субботу. Россиянки Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Баранцева и Мария Яковлева по сумме двух раундов набрали 912,2 балла, взяв золото.

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Второе место у немок (845,4), бронзу завоевали австрийки (831,6).

Ранее Шпынева и Лидия Яковлева взяли золото и серебро соответственно по итогам личного старта.

Юниорский чемпионат мира завершится в воскресенье смешанным командным турниром.

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