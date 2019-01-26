Россиянки выиграли командный турнир по прыжкам с трамплина на юниорском ЧМ

Россиянки выиграли командный турнир по прыжкам с трамплина на юниорском ЧМ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина одержала победу в командном турнире на юниорском чемпионате мира в Финляндии.