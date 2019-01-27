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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Дмитрий Рейхерд завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по могулу

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по могулу, который прошел в канадском Монт-Тремблане, сообщает официальный сайт НОК РК.

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Участник Олимпиады-2018 набрал 83.42 балла. Его обошел канадец Микаэль Кингсбери (86.73), ставший победителем, и японец Икума Хоришима (85.02), занявший второе место.

16-е места заняли Павел Колмаков и допустившая падение бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева.

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