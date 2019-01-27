Дмитрий Рейхерд завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по могулу
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по могулу, который прошел в канадском
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по могулу, который прошел в канадском
Участник Олимпиады-2018 набрал 83.42 балла. Его обошел канадец Микаэль Кингсбери (86.73), ставший победителем, и японец Икума Хоришима (85.02), занявший второе место.
16-е места заняли Павел Колмаков и допустившая падение бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева.