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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Горнолыжник Свиндаль завершит карьеру после чемпионата мира

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль завершит карьеру после чемпионата мира, который пройдёт в Оре (Швеция) с 5 по 17 февраля, сообщает Laola1.

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Источник: AFP 2019

Ранее в сезоне 2016/17 спортсмен получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена. Из-за обострившихся проблем со здоровьем норвежец не смог принять участие в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Китцбюэле. По этой же причине Свиндаль принял решение о завершении карьеры после чемпионата мира.

36-летний норвежский горнолыжник выступает на этапах Кубка мира с 2001 года. В активе Свиндаля два титула чемпиона Олимпийских игр, пять золотых медалей чемпионатов мира, два Больших хрустальных глобуса и 36 побед на этапах Кубка мира.

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