Горнолыжник Свиндаль завершит карьеру после чемпионата мира

Ранее в сезоне 2016/17 спортсмен получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена. Из-за обострившихся проблем со здоровьем норвежец не смог принять участие в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Китцбюэле. По этой же причине Свиндаль принял решение о завершении карьеры после чемпионата мира.