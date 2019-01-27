Российские команды заняли первые два места в эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

Победу в гонке одержали Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев, показав время 1 час 17 минут 53,2 секунды, вторыми стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов (отставание 20,8 секунды). На третьей позиции расположилась сборная Норвегии (+35,8).

В последний раз сборная России побеждала в эстафете на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в декабре 2013 года.