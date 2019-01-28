Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Петербурге на 72-м году жизни

Советская лыжница родилась 18 июля 1947 года. В 1970 году на чемпионате мира в городе Высокие Татры (Чехословакия) заняла первое место в эстафете 4 по 5 км в составе советской команды и третье место в гонке на 5 км. В 1976 году она стала чемпионкой зимних Олимпийских игр в австрийском Инсбруке в эстафете 4 по 5 км, где заняла также третье место в личной гонке на 5 км. В 1980 году участвовала в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США), на которых завоевала серебро в эстафете 4 по 5 км.