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11:54 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Петербурге на 72-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка лыжница Нина Балдычева скончалась в воскресенье в Санкт-Петербурге на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по физической культуре и спорту.

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Источник: РИА "Новости"

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием извещает, что 27 января скоропостижно скончалась олимпийская чемпионка Нина Викторовна Балдычева», — говорится в сообщении.

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Советская лыжница родилась 18 июля 1947 года. В 1970 году на чемпионате мира в городе Высокие Татры (Чехословакия) заняла первое место в эстафете 4 по 5 км в составе советской команды и третье место в гонке на 5 км. В 1976 году она стала чемпионкой зимних Олимпийских игр в австрийском Инсбруке в эстафете 4 по 5 км, где заняла также третье место в личной гонке на 5 км. В 1980 году участвовала в зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США), на которых завоевала серебро в эстафете 4 по 5 км.

В комитете по физической культуре и спорту и Федерации лыжных гонок России выразили соболезнования родным и близким. Дата и место похорон пока уточняется.

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